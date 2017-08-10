В далеком 1997 году один из итальянских тренеров был просто в восторге от украинского футболиста

В Сети появился снимок отчета одного из тренеров "Милана" Итало Гальбьяти по игре Андрея Шевченко в матче "Барселона" - "Динамо" (0:4), который состоялся 5 ноября 1997 года.

"Очень силен физически. Быстр. Проворен в дриблинге, фантастически удерживает мяч. Классно наносит удары с обеих ног. Забивает мячи. Силен в игре головой", - пишет Гальбьяти.

"Может сыграть в атаке на любой позиции. Имеет интенсивность, присущую лишь нескольким игрокам. Учитывая его юный возраст, я был впечатлен тем, как легко ему все удается. Он игрок нового типа", - говорится в отчете.

"Будет жаль, если он перейдет в какую-либо другую команду, а не в "Милан", - отметил Гальбьяти в своем отчете.

Напомним, Андрей Шевченко в итоге перешел в "Милан" в составе которого стал лучшим футболистом Европы.