Экс-наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров проиграл в первом матче у руля футбольного клуба "Аль Ахли".
В первой игре нового чемпионата Саудовской Аравии команда украинца сенсационно проиграла на выезде одному из аутсайдеров первенства "Аль-Иттифаку".
Об этом сообщает "Апостроф" .
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Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу местной команды.
Подопечные Реброва крайне неуверенно начали встречу, а во втором тайме стараний футболистов "Аль Ахли" оказалось мало для того, чтобы завоевать хотя бы одно очко.
Ведя в матче со счетом 1:0, за десять минут до конца встречи команда украинца умудрилась пропустить дважды, подарив победу "Аль-Иттифаку".
Напомним, Путин не будет тренером футбольной сборной России.