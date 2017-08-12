Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Спорт » Видео Ребров катастрофически стартовал в чемпионате Саудовской Аравии

Видео Ребров катастрофически стартовал в чемпионате Саудовской Аравии

<span class="label red">Видео</span> Ребров катастрофически стартовал в чемпионате Саудовской Аравии
Фото из открытых источников

За десять минут до конца встречи команда украинца умудрилась пропустить дважды

12.08.17 144
000

Экс-наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров проиграл в первом матче у руля футбольного клуба "Аль Ахли".

В первой игре нового чемпионата Саудовской Аравии команда украинца сенсационно проиграла на выезде одному из аутсайдеров первенства "Аль-Иттифаку". 

Об этом сообщает "Апостроф" . 

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу местной команды.

Подопечные Реброва крайне неуверенно начали встречу, а во втором тайме стараний футболистов "Аль Ахли" оказалось мало для того, чтобы завоевать хотя бы одно очко.

Ведя в матче со счетом 1:0, за десять минут до конца встречи команда украинца умудрилась пропустить дважды, подарив победу "Аль-Иттифаку".

Напомним, Путин не будет тренером футбольной сборной России.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Опубликован скаут-отчет "Милана" по ШевченкоЭкс-звезда "Барселоны" находится под колпаком мексиканской мафии, - СМИ179 спортсменов поедут от Украины на Всемирную летнюю Универсиаду

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 10093
  2. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 12998
  3. Наказание и преступление. Почему санкции против России — психотерапевтический провал Америки 4655
  4. Образ "бессильной Европы" на руку Путину, — Томас Венцлова 2244
  5. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 9661
  6. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 8660
  7. Починить будущее. Эндрю Кин о том, как избежать цифровой тирании 1846
  1. В Генпрокуратуре пояснили, как Саакашвили может въехать на территорию Украины 4487 / 4980
  2. Крылатые рекорды. 7 примечательных птиц, живущих на реках Украины 3605 / 4104
  3. NASA обнародовало первый снимок Земли с Луны 3118 / 3981
  4. В МинВОТ сказали, куда могут долететь ракеты РФ из оккупированного Крыма 3068 / 3698
  5. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 2999 / 29354
  6. В Киеве горит многоэтажка, погибли три человека 1833 / 2225
  7. Москва разместила в Крыму баллистические ракеты, - МинВОТ 1822 / 2188
  1. Крылатые рекорды. 7 примечательных птиц, живущих на реках Украины 20 / 4104
  2. Президент в маске. Куда приведут Порошенко мачизмы в духе Путина 15 / 1463
  3. Принять других. Как создать инклюзивный класс в обычной школе 13 / 1540
  4. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 12 / 21978
  5. В МинВОТ сказали, куда могут долететь ракеты РФ из оккупированного Крыма 11 / 3698
  6. Роман с Херсоном. Как город стал последним рубежом обитаемого мира 11 / 2274
  7. NASA обнародовало первый снимок Земли с Луны 10 / 3981
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.