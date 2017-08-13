Украинка Свитолина прорвалась в финал турнира Rogers Cup

В канадском Торонто опредилились финалисты теннисного турнира серии Premier 5 - Rogers Cup.
Украинка Элина Свитолина выбила с корта одну из лучших в мире румынку Симону Халеп, не оставив ей шансов - 6:1, 6:1. Поединок проходил под полным контролем Свитолиной, сообщает пресс-служба турнира.
В первом сете лишь при счете 5:0 в свою пользу она позволила выиграть сопернице один гейм.
Словно под копирку события развивались и во второй партии, с одним отличием - при счете 5:0 Свитолина не использовала свою подачу, не сумев выиграть сет в "сухую".
Однако Халеп, добившись минимального локального успеха, тут же уступила следующий гейм.
Легкая победа Свитолиной стала реваншем за обидное поражение от Халеп в четвертьфинале Ролан Гаррос.
На пути в финал Rogers Cup украинская теннисистка обыграла самых стабильных и титулованых спортсменок - американку Винус Уильямс, испанку Гарбинье Мугурусу и румынку Симону Халеп.
Соперницей Элины в решающей встрече станет экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки.