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Главная » Стиль жизни » Спорт » Ломаченко будет биться с Ригондо 9 декабря

Ломаченко будет биться с Ригондо 9 декабря

Ломаченко будет биться с Ригондо 9 декабря
Василий Ломаченко / Фото из открытых источников

Если кубинец откажется, украинец проведет реванш с мексиканцем Салидо

13.08.17 40
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Украинский чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко узнал дату проведения своего поединка против чемпиона WBA и IBO во втором легчайшем весе Гильермо Ригондо.

Об этом сообщает Вoxingtalk.com.  

Бой между украинцем и кубинцем запланирован на 9 декабря и должен пройти в Нью-Йорке в легендарном Madison Square Garden. Этот дворец спорта промоутерская компания Ломаченко Top Rank уже зарезервировала на указанную дату.  

Бой между Ломаченко и Ригондо станет первым в истории поединком двукратных чемпионов Олимпийских игр на профи ринге.

При этом кубинцу придется прибавить в весе сразу на две весовые категории.  

Если же бой против Ригондо сорвется, Ломаченко проведет реванш с Орландо Салидо.   Поединок с мексиканцем пройдет в ту же дату, но на другой арене.  

Напомним, Ломаченко предложил услуги спарринг-партнера Макгрегору.

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