Ломаченко будет биться с Ригондо 9 декабря

Украинский чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко узнал дату проведения своего поединка против чемпиона WBA и IBO во втором легчайшем весе Гильермо Ригондо.



Об этом сообщает Вoxingtalk.com.

Бой между украинцем и кубинцем запланирован на 9 декабря и должен пройти в Нью-Йорке в легендарном Madison Square Garden. Этот дворец спорта промоутерская компания Ломаченко Top Rank уже зарезервировала на указанную дату.

Бой между Ломаченко и Ригондо станет первым в истории поединком двукратных чемпионов Олимпийских игр на профи ринге.

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При этом кубинцу придется прибавить в весе сразу на две весовые категории.

Если же бой против Ригондо сорвется, Ломаченко проведет реванш с Орландо Салидо. Поединок с мексиканцем пройдет в ту же дату, но на другой арене.

Напомним, Ломаченко предложил услуги спарринг-партнера Макгрегору.