Свитолина выиграла турнир WTA в Торонто

Первая "ракетка" Украины и 5-й номер мировой классификации Элина Свитолина стала победительницей представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Premier 5 Rogers Cup в Торонто (Канада) с призовым фондом $2,43 млн.
В воскресном финале харьковчанка разгромила экс-первую "ракетку" мира Каролин Возняцки из Дании - 6:4, 6:1, сообщает Укринформ.
Свитолина пятый раз в этом сезоне успешно сыграла в финале турнира WTA и третий - в серии Premier 5: в феврале Элина выиграла турнир этой категории в Дубае (ОАЭ), в мае - в Риме (Италия).
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Благодаря титулу в Торонто Свитолина установит новый личный и национальный рекорд в рейтинге WTA - 4 место.
Напомним, ранее сообщалось, что Свитолина обыграла бывшую первую ракетку мира.