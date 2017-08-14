Роналду может остаться вне игры на срок до 12 матчей

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду может получить дисквалификацию за толчок арбитра в первом матче за Суперкубок Испании с "Барселоной".

Об этом сообщают европейские спортивные СМИ.

Главный арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа отразил в протоколе то, что португалец толкнул его, получив красную карточку. По правилам испанской футбольной федерации это может грозить игроку дисквалификацией на срок от 4 до 12 матчей.

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Таким образом, эта дисквалификация будет распространяться в первую очередь на чемпионат. Роналду, помимо ответной суперкубковой игры против "Барселоны", может, как минимум, пропустить игры "Реала" в чемпионате с "Депортиво", "Валенсией", "Леванте" и "Реал Сосьедад".

Напомним, во вчерашней первой игре за Суперкубок Испании "Реал" обыграл "Барселону" на ее поле со счетом 3:1.