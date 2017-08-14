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Главная » Стиль жизни » Спорт » Роналду может остаться вне игры на срок до 12 матчей

Роналду может остаться вне игры на срок до 12 матчей

Роналду может остаться вне игры на срок до 12 матчей

Звездный нападающий "Реала" толкнул арбитра

14.08.17 81
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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду может получить дисквалификацию за толчок арбитра в первом матче за Суперкубок Испании с "Барселоной".

Об этом сообщают европейские спортивные СМИ.

Главный арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа отразил в протоколе то, что португалец толкнул его, получив красную карточку. По правилам испанской футбольной федерации это может грозить игроку дисквалификацией на срок от 4 до 12 матчей.

Таким образом, эта дисквалификация будет распространяться в первую очередь на чемпионат. Роналду, помимо ответной суперкубковой игры против "Барселоны", может, как минимум, пропустить игры "Реала" в чемпионате с "Депортиво", "Валенсией", "Леванте" и "Реал Сосьедад".

Напомним, во вчерашней первой игре за Суперкубок Испании "Реал" обыграл "Барселону" на ее поле со счетом 3:1.

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