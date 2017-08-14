Кличко: Если бы я продолжал драться только из-за денег, то обманывал бы себя

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал о причинах решения завершить карьеру, а также в очередной раз заявил, что деньги никогда не были для него определяющим фактором при выходе в ринг.

Как отметил Владимир Кличко в интервью Bild, на которое ссылается "Главное", после боя с Джошуа у него было множество причин продолжать карьеру, согласившись на матч-реванш, но мотивация уже не была на должном уровне.

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"У меня был план. Я был одержим победой в бою с Джошуа, - отмечает Владимир. – У меня были 1000 причин согласиться на матч-реванш, и столько же причин – чтобы завершить карьеру. Но на момент принятия решения часть меня уже умерла. Я заметил, что мотивация была не на том уровне, что раньше. Даже возможные 20 миллионов, которые я мог заработать за реванш с Джошуа, не могли изменить мое мнение. Если бы я продолжал драться только из-за денег, я бы обманывал себя".

Напомним, Ломаченко будет биться с Ригондо 9 декабря.