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Главная » Стиль жизни » Спорт » Кличко: Если бы я продолжал драться только из-за денег, то обманывал бы себя

Кличко: Если бы я продолжал драться только из-за денег, то обманывал бы себя

Кличко: Если бы я продолжал драться только из-за денег, то обманывал бы себя
Владимир Кличко / Фото: Facebook.com/KlitschkoOfficial

Украинец заявил, что у него были 1000 причин согласиться на матч-реванш с Джошуа

14.08.17 19
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Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал о причинах решения завершить карьеру, а также в очередной раз заявил, что деньги никогда не были для него определяющим фактором при выходе в ринг.

Как отметил Владимир Кличко в интервью Bild, на которое ссылается "Главное", после боя с Джошуа у него было множество причин продолжать карьеру, согласившись на матч-реванш, но мотивация уже не была на должном уровне.

"У меня был план. Я был одержим победой в бою с Джошуа, - отмечает Владимир. – У меня были 1000 причин согласиться на матч-реванш, и столько же причин – чтобы завершить карьеру. Но на момент принятия решения часть меня уже умерла. Я заметил, что мотивация была не на том уровне, что раньше. Даже возможные 20 миллионов, которые я мог заработать за реванш с Джошуа, не могли изменить мое мнение. Если бы я продолжал драться только из-за денег, я бы обманывал себя".

Напомним, Ломаченко будет биться с Ригондо 9 декабря.

 

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