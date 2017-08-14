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Главная » Стиль жизни » Спорт » Свитолина уже до конца лета может стать первой ракеткой мира

Свитолина уже до конца лета может стать первой ракеткой мира

Свитолина уже до конца лета может стать первой ракеткой мира
Элина Свитолина / Фото: on.od.ua

После победы на турнире в Торонто украинке не хватает всего 391 очка до первой строки в рейтинге WTA

14.08.17 84
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Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина при определенных обстоятельствах может поехать на US Open в статусе первой ракетки мира.

Об этом сообщает Sport Arena.

После победы на турнире в Торонто Свитолиной не хватает всего 391 очка до первой строки в рейтинге WTA.

При таком сценарии украинке, чтобы претендовать на лидерство в мировой классификации, на турнире в Цинциннати, который начинается на этой неделе, нужно как минимум добраться до финала.  

Также Элине необходим вылет чешской теннисистки Плишковой ранее четвертьфинала, непопадание румынки Симоны Халеп в финал и поражение на любой стадии датской теннисистки Каролин Возняцки.  

Напомним, Свитолина выиграла турнир WTA в Торонто.

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