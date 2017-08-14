Свитолина уже до конца лета может стать первой ракеткой мира

После победы на турнире в Торонто украинке не хватает всего 391 очка до первой строки в рейтинге WTA

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина при определенных обстоятельствах может поехать на US Open в статусе первой ракетки мира.

Об этом сообщает Sport Arena.



После победы на турнире в Торонто Свитолиной не хватает всего 391 очка до первой строки в рейтинге WTA.

При таком сценарии украинке, чтобы претендовать на лидерство в мировой классификации, на турнире в Цинциннати, который начинается на этой неделе, нужно как минимум добраться до финала.

Также Элине необходим вылет чешской теннисистки Плишковой ранее четвертьфинала, непопадание румынки Симоны Халеп в финал и поражение на любой стадии датской теннисистки Каролин Возняцки.

Напомним, Свитолина выиграла турнир WTA в Торонто.