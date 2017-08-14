30-летнего спортсмена сняли на видео во время вечеринки, где тот развлекался до самого утра

За несколько дней до финальной гонки Усэйн Болт побывал на весёлой вечеринке, где употреблял ром и коньяк.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Sun.

30-летнего спортсмена сняли на видео во время дружеской барбекю-вечеринки, где тот развлекался до самого утра.

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Вечеринка была посвящена памяти друга Усэйна Болта — призера Олимпийских игр Джермейна Мейсона. Один из гостей рассказал, что Болт много флиртовал с девушками и целовался с одной из них.

Спортсмен покинул вечеринку лишь около 6 утра и на протяжении всей ночи не выпускал из рук стакан с алкоголем.

Напомним, в Украине создадут Восточный и Западный центры олимпийской подготовки по легкой атлетике.