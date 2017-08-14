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Ситуация в Донбассе

"Динамо" требует гарантий безопасности для поездки в Мариуполь

"Динамо" требует гарантий безопасности для поездки в Мариуполь
moldova.sports.md

Столичному клубу достаточно официальных писем от МВД, СБУ и УГО

14.08.17 41
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Футбольный клуб "Динамо" требует предоставления гарантий безопасности от Службы безопасности, Министерства внутренних дел и Управления государственной охраны для поездки в Мариуполь 26 августа на матч 7-го тура Украинской премьер-лиги.

Об этом сообщил вице-президент "Динамо" по вопросам безопасности Андрей Мадзяновский в эфире телеканала "2+2", передает УНИАН.

"Динамо" поедет в Мариуполь, но только на законных основаниях. Нам не нужно публичных гарантий, а только официальные письма МВД, СБУ и УГО, как этого и требует закон. Как только мы получим их, мы с удовольствием сядем в самолет", - сказал он.

По мнению Мадзяновского, для матчей в Мариуполе нельзя применять нормы общего характера, как это указано в регламенте, а должны действовать специальные нормы, предусмотренные ФИФА и УЕФА.

"Только спецслужбы могут давать рекомендации, а национальные ассоциации обязаны их использовать и принимать решения. Но решения никакого нет, хотя мы помним кубковый матч "Полтава" - "Шахтер", когда за 15 минут в телефонном режиме был собран комитет, который по нашему вопросу не может собраться уже три месяца. Что опаснее в данном случае - трава, которая не растет, или "Грады", которые летают в 20-ти километрах от Мариуполя?", - сообщил он.

По словам Мадзяновского, "Динамо" готово сыграть матч с ФК "Мариуполь" на нейтральном поле.

Напомним, 23 июля ФК "Динамо" на своем сайте опубликовал ответы от правоохранительных органов на свои обращения о том, что они не рекомендуют проводить матчи чемпионата Украины в Мариуполе, в частности между "Мариуполем" и "Динамо" 26 августа.

24 июля ФК "Динамо" обратился к президентам Федерации футбола Украины и Премьер-лиги с просьбой перенести матч "Мариуполь" - "Динамо" на нейтральное поле.

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