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Главная » Стиль жизни » Спорт » Роналду дисквалифицировали на пять игр

Роналду дисквалифицировали на пять игр

Роналду дисквалифицировали на пять игр
Фото: eurosport.com

"Реал" имеет право оспорить дисквалификацию своего лидера в течение десяти дней

14.08.17 54
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Лидер "Реала" Криштиану Роналду отстранен на пять игр за толчок арбитра во вчерашней игре за Суперкубок Испании-2017 против "Барселоны" (3:1). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на официальный сайт Королевской футбольной федерации Испании.

Во время игры 13 августа Роналду получил два предупреждения – сначала за снятую футболку после забитого гола, а уже спустя две минуты – за симуляцию в штрафной каталонцев. Увидев красную карточку, португалец на эмоциях слегка толкнул рефери, что тот в итоге и отразил в послематчевом рапорте.

В течение десяти дней "Реал" имеет право оспорить дисквалификацию своего лидера.

Если наказание останется в силе, Роналду пропустит ответный матч за Суперкубок Испании-2017 с "Барселоной" (17 августа), а также четыре игры первых туров чемпионата страны против "Депортиво" (20 августа), "Валенсии" (27 августа), "Леванте" (9 сентября) и "Реал Сосьедада" (17 сентября).

Напомним, утром 14 августа сообщалось, что 32-летнему португальцу грозит дисквалификация от 4-х до 12 матчей.

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