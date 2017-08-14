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Главная » Стиль жизни » Спорт » В Сент-Луисе начался шахматный турнир с Гарри Каспаровым

В Сент-Луисе начался шахматный турнир с Гарри Каспаровым

В Сент-Луисе начался шахматный турнир с Гарри Каспаровым
Гарри Каспаров / Фото: AFP

В поединке принимают участие еще девять сильнейших шахматистов планеты

14.08.17 25
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Бывший чемпион мира по шахматам и российский оппозиционер Гарри Каспаров после 12-летнего перерыва вновь принимает участие в профессиональном шахматном турнире – в городе Сент-Луис. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

О том, что 54-летний Каспаров ненадолго вернется в большие шахматы, еще в июне объявили организаторы шахматной серии Grand Chess Tour.

Чемпионат начался 14 августа, и 13-й чемпион мира вновь сел за доску, предварительно пошутив: "Посмотрим, помню ли я еще, как двигать фигуры".

Накануне Каспаров написал пост в Facebook, в котором подчеркнул, что он не "возвращается из шахматной пенсии", а просто делает пятидневный перерыв.

Тем не менее перед началом турнира гроссмейстер заявил: "Я понимаю, что это серьезно. [На этом турнире] я буду самой желанной добычей в истории шахмат".

Помимо него, в турнире принимают участие еще девять сильнейших шахматистов планеты, в том числе второй номер в шахматном рейтинге Хикару Накамура, а также Сергей Карякин и Вишванатан Ананд.

Среди участников турнира в Сент-Луисе нет нынешнего чемпиона мира, норвежца Магнуса Калсена, у которого раньше Каспаров работал тренером.

Напомним, Гарри Каспаров стал самым молодым в истории чемпионом мира по шахматам в 1985 году, победив в историческом матче Анатолия Карпова.

С тех пор до 2006 года он единолично возглавлял рейтинг ФИДЕ. Его рекордный рейтинг в 2851 балл, установленный в 1999 году, был побит лишь в 2013 году Магнусом Карлсеном.

В 2005 году Гарри Каспаров объявил, что уходит из больших шахмат, и с тех пор принимал участие лишь в выставочных соревнованиях. Кроме того, до 2010 года он работал личным тренером Карлсена.

После завершения спортивной карьеры Каспаров заявил о необходимости активного противодействия политическому режиму Владимира Путина. В качестве оппозиционного политика Гарри Каспаров принимал участие в создании ряда движений и организаций, в частности Объединенного гражданского фронта и движения "Солидарность".

В октябре 2012 года Каспаров был избран в Координационный совет российской оппозиции.

В 2013 году Гарри Каспаров навсегда покинул Россию, заявив, что сделал это из-за опасений преследования со стороны властей.

Он постоянно живет в Нью-Йорке, а также имеет дом в Хорватии, гражданство которой он получил в 2014 году.

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