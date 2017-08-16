Свитолина рассказала, на что потратит заработанные полмиллиона долларов

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после победы на супертурнире в Канаде получила чек на полмиллиона долларов.

Об этом сообщает xsport.ua.



На послематчевой пресс-конференции наша соотечественница призналась, что большинство расходов приходится на оплату переездов.



"Знаете, кажется, что мы получаем большие деньги. Да, так и есть, но мы играем почти целый год и с нами путешествуют большие команды специалистов. Ты также никогда не знаешь, когда закончится твоя карьера. Так что, мы не думаем, мол, о, какие деньги. Мы много тратим на перелеты, питание, на семью и команду", - сказала Свитолина.

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Также теннисистка отметила различные форс-мажорные обстоятельства, которые тоже требуют денег.



"Есть и еще какие-то расходы, о которых люди сразу и не задумываются. Например, мне нужно сейчас лететь в Цинциннати. Так что я беру билеты накануне, они могут быть гораздо по более высокой стоимости. И есть другие различные ситуации, в которые попадают игроки", - подытожила Элина.

Напомним, Свитолина выиграла турнир WTA в Торонто.