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Главная » Стиль жизни » Спорт » Общий бюджет футбольных еврокубков этого сезона составит 2,35 млрд евро

Общий бюджет футбольных еврокубков этого сезона составит 2,35 млрд евро

Общий бюджет футбольных еврокубков этого сезона составит 2,35 млрд евро
Фото из открытых источников

Максимально клуб может заработать 57,2 млн евро

16.08.17 14
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал схему распределения прибыли в новом розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

"Валовой доход от Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Суперкубка УЕФА в сезоне 2017/18 оценивается примерно в 2,35 млрд евро. Основываясь на этом прогнозе и схеме распределения прибыли, образуется сумма в 1,7187 млрд для участников еврокубков в сезоне 2017/18. Из нее 1,3189 млрд предназначены для участников Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, 399,8 млн - для участников Лиги Европы", - говорится на сайте УЕФА.

Команда, пробившаяся в групповую стадию Лиги чемпионов, гарантированно получит 12,7 млн евро. Дополнительный доход клубу принесет успешное выступление: за каждую победу на групповом этапе принесет клуб будет получать 1,5 млн евро, за ничью - 500 тыс., за поражения бонусы не предусмотрены.

За выход в 1/8 финала клубы заработают еще по 6 млн, в 1/4 финала - по 6,5 млн, в 1/2 финала - по 7,5 млн евро. Победитель Лиги чемпионов получит дополнительно 15,5 млн, финалист - 11 млн.

Максимально клуб может заработать 57,2 млн евро. Здесь не учитываются выплаты за выступление в раунде плей-офф.

Напомним, Усейн Болт 2 сентября станет "красным дьяволом".

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