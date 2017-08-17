Сила от ума. Как математик Томас Сербонески искал формулу здорового тела

КТО ОН Каратист, математик, сооснователь HBX France, тренировал профессиональных спортсменов (ММА, UFC, сборная Франции по борьбе), разработал фитнес-тренинги для любителей ПОЧЕМУ ОН 12–13 августа провёл несколько мастер-классов в рамках ЕБШ functional session в Киеве и Одессе

Любовь к спорту у меня с детства. Я рос в одном из неблагополучных пригородов Парижа. Родители понимали, что окрестные подворотни кишат плохими парнями, ведущими нелегальный бизнес. Оградить меня от этого помог спорт. Когда мне исполнилось шесть, меня отправили изучать каратэ Киокушинкай. Так уж сложилось, учитель физкультуры в моей начальной школе был тренером по каратэ и взял надо мной опеку. Будь он дзюдоистом, пришлось бы изучать дзюдо.

Говорят, каратэ — нечто большее, чем вид спорта. Нам, европейцам, сложно в это поверить. В Азии боевые искусства — стиль жизни: ежедневно в свободное время практикуется ката (последовательность движений, связанных принципами ведения поединка с воображаемым противником. — Фокус), обязательно выделяется время для санчин (дыхательно-медитативная ката).

В отличие от того же бокса, каратэ учит уважению. Вы преклоняетесь перед сэнсэем, носите пояс, учитесь держать осанку. Попутно постигаете немало полезных вещей, к примеру, уважение к правилам. Для выходца из неблагополучного района это, согласитесь, уже немало.

Правда, раньше вы бы ничего подобного от меня не услышали. В молодости каратэ казалось мне лишь возможностью драться и доказывать, что ты круче других.

Внешне каратист всегда невозмутим. Если в конфликтной ситуации человек, который должен как-то выражать эмоции, негодовать или проявлять агрессию, ведёт себя подозрительно спокойно, вероятно, перед вами изучающий боевые искусства. Не верьте наигранному безразличию: на самом деле внутри него бушует ураган, но он сконцентрировался и готов мгновенно среагировать, как бы ни сложились обстоятельства. Как тренеру мне нравится работать с такими спортсменами. Координация и гибкость у каратистов гораздо лучше, чем, скажем, у футболистов.

По образованию я математик. Защитил магистерскую и в течение трёх лет жил по сумасшедшему графику: с сентября по февраль преподавал в школе, даже был классным руководителем, а с февраля по сентябрь путешествовал по миру, участвовал в поединках. Потому что во Франции, занимаясь "непопулярными" видами спорта, в том числе каратэ, вам не обойтись без подработок.

"Если в конфликтной ситуации человек, который должен как-то выражать эмоции, негодовать или проявлять агрессию, ведёт себя подозрительно спокойно — вероятно, перед вами изучающий боевые искусства"

Что объединяет каратэ и математику? Протокол. Вы постигаете что-то новое постепенно, шаг за шагом. Освоили этот навык — переходите к следующему. Впереди паровоза не побежишь, надо запастись терпением. Сначала нужно освоить основы, довести владение ими до совершенства, потом браться за новый уровень сложности. Ни в карате, ни в математике у вас не получится добиться желаемого мгновенно, одним щелчком пальцев.

Ставить правильные цели — искусство. Не владея им, можно потерять интерес к тому, чем занимаешься. Однажды я решил стать обладателем чёрного пояса по каратэ. Моя цель сводилась к тому, чтобы поучаствовать в соревнованиях высокого уровня. Для качественной подготовки я даже заключил договор с владельцем одного из клубов: по вечерам тренируюсь в его залах, сколько посчитаю нужным, а взамен учу желающих основам каратэ.

Я добился того, чего хотел — два чёрных пояса, первого дана по каратэ Шотокан и второго дана по каратэ Киокушинкай, участие в нескольких престижных чемпионатах. А дальше что? Удовлетворив своё эго, я перестал преподавать и практиковать каратэ. Занялся фитнесом.

Математика не раз пригодилась мне в спорте. Я разрабатывал программы тренировок для атлетов. Часто приходится переводить меры длины, объёма с английской системы мер в метрическую, и наоборот. Кроме того, все показатели, полученные во время тренировок, записываются и анализируются, чтобы предложить спортсмену оптимальный объём работ. По сути, к математике я возвращаюсь каждый день. Ну и к логике, конечно.

Я тренировал известных спортсменов. Среди них — Мелонен Нумонви и Стив Гено. Первый — чемпион мира, второй — олимпийский чемпион по греко-римской борьбе. Кроме того, я работал с Жефруа Кранцем из французской сборной по гандболу. Конечно, профессиональный спортсмен такого уровня ответственнее относится к тренировкам, находится в лучшей физической форме, более гибкий и выносливый. Но чем он занимается? Общей физической подготовкой, то есть тем, в чём нуждается большинство из нас. Да, гири будут другие. Но подход тот же.

Тренируя атлетов-олимпийцев, я задумался о переменах. О том, что с товарищами вести бизнес было бы куда приятней, чем с какими-то мудаками. Что я, по сути, делал? Помогал кому-то выполнять написанные кем-то вещи. Не создавал ничего своего, ничего, что вдохновляло бы меня. Потом я разработал авторские тренинги. На них вам не просто говорят, что делать, но и объясняют, зачем это нужно.

Как понять, серьёзно ли настроен тот, кто впервые переступил порог зала? Никак. Он может рассказать вам, чего хочет. Остальное — ваша работа. Сумеете ли вы найти к нему подход? Подобрать для него оптимальный курс? Человек должен понимать, зачем ему это. Мне, к примеру, для тренировок не нужен наставник. Я бы не стал платить за то, чтобы кто-то стоял рядом и мотивировал меня в работе с гирей. За исключением моего друга, одного из лучших тренеров, но это другое.

Томас Сербонески: "Каратэ и математику объединяет протокол. Вы постигаете что-то новое постепенно, шаг за шагом. Освоили этот навык — переходите к следующему. Впереди паровоза не побежишь, надо запастись терпением"

Круто, когда обычный человек может открыть для себя что-то новое. Например, техники рестлеров и дзюдоистов. Если человек пришёл ко мне, значит, он во мне нуждается. Я должен подтолкнуть его, изменить его жизнь, добавить последовательности в его тренировки. "О, а я не знал об этом!" — такой должна быть его реакция. Взрослым, знаете ли, полезно удивляться. Так вы остаётесь на волне, чувствуете интерес к своим тренировкам, а не просто выполняете команды какого-то парня.

Хорошего тренера отличить от плохого легко. Хороший тренер должен знать, как выглядит ваша "точка А" и где находится "точка Б". Если коуч не задаёт вопросов о вашей цели, о том, каким вы видите результат тренировок, вряд ли это хороший тренер. Кроме того, важно понимать, на каком этапе вы находитесь. "Я просто хочу себе хорошую попу", — говорит большинство клиенток. Но у каждой своя история. Тренер должен выяснить и разъяснить подопечной или подопечному, с чего следует начать тренировки, с помощью каких инструментов и в какие сроки можно добиться желаемого.

Иногда путь из "точки А" в "точку Б" занимает больше времени, чем хотелось бы. Приходится говорить: "Ты хочешь сбросить лишний вес? Прекрасно. Но сначала тебе нужно поработать над своей подвижностью". Профессионалу хватит компетентности и знаний, чтобы объяснить, зачем выполнять определённые упражнения, почему нельзя достичь желаемого результата в самые короткие сроки. Кроме того, важно, чтобы тренер показывал упражнения, а не только говорил о них.

Что чрезмерно, то неразумно. Иногда я вижу, что человек спешит, и потому слишком усердствует: хватается за слишком тяжёлые гири или выполняет упражнение со штангой с большим количеством грифов. В таком случае я выполняю свою работу: отнимаю штангу, снимаю с неё лишние грифы. Моя задача — не допустить, чтобы клиент навредил себе во время занятий. Потому что, получив травму, он вряд ли вернётся к спорту.

Тренер, который общается с подопечными вне зала, — это нормально. Хотя, конечно, всё зависит от того, о каком подопечном идёт речь. Умный человек понимает: в зале я — босс, заставляю его выкладываться, но в свободное время я могу выйти и где-то с ним расслабиться. Это ничего не меняет: вернувшись в зал, я снова буду требовать по максимуму. Во Франции с этим сложно: пропустив с вами по стаканчику, многие решат, что это даёт им повод вести себя бесцеремонно. В будний день вы приходите в зал, а тренировка уже не клеится: "Дружище, я устал, я не хочу этого делать, давай перенесём занятие". Приходится фильтровать потенциальных друзей.

Томас Сербонески: "Хороший тренер должен знать, как выглядит ваша "точка А" и где находится "точка Б". Если коуч не задаёт вопросов о вашей цели, вряд ли это хороший тренер"

В разных странах к спорту относятся по-разному. Я много путешествую и могу с уверенностью сказать: многое зависит от спортивного образования той или иной нации. Возьмём, к примеру, Ливан, Египет и Турцию. У этих стран одна и та же проблема: люди ничего не знают о фитнесе. Они занимаются борьбой, каратэ. Но пойти в фитнес-клуб — ноль желающих. Представьте, что вы привезли в Турцию новую фитнес-программу и говорите: "Ребята, вам нужно пойти в зал, сделать то и это". В ответ недоумение.

В Ливане фитнес может заинтересовать только очень состоятельных людей — как развлечение, не больше. Та же ситуация в Египте. Тренировки до седьмого пота — не то, чем могли бы похвастаться арабы. У них другой менталитет.

В Европе всё очень неоднозначно. Есть лентяйка Франция — мои соотечественники очень тяжелы на подъём. А соседняя Италия — подкованная в вопросах фитнеса страна. Итальянцы и итальянки очень красивые, они заботятся о себе, своей внешности и здоровье. С удовольствием ходят на групповые занятия, на полуострове очень популярен кросс-фит.

В Сербии, самой восточной стране Европы, где мне до этого удалось поработать, люди намного серьёзнее и жёстче, чем в Западной Европе. Мастер-класс для сербов напоминает лекцию: они очень пунктуальны, не опаздывают, записывают за вами каждое слово. Когда я обучаю сербских тренеров, к примеру, они внимательно слушают, никаких перешёптываний или сторонних звуков. С ними легко работать. Это разительно отличается от того, что я вижу во Франции или Италии: люди просят сделать перерыв, выходят покурить или даже выпить.

Это мой первый визит в Украину. Чего ожидаю от Киева и Одессы? Хочу хорошо провести время, поделиться знаниями и, конечно, открыть для себя новых людей. Помню свою первую поездку в Новую Зеландию. В конечном счёте запоминаются не тренировки или местные достопримечательности, а люди. Мне будет интересно наблюдать, какие вы, украинцы, как вы относитесь к спорту, как постигаете что-то новое.

"Спорт — это не моё", "у меня нет времени на спорт". Когда слышу такое, напоминаю: эффективная тренировка не требует ежедневных трёхчасовых походов в зал. Поверьте, 30 минут в день будет достаточно. Найдите то, что вам по душе. Зумба? Аэробика? Спортивные танцы? Слембол? Однозначное да, лишь бы эти полчаса вы двигались и получали удовольствие от процесса.

Если вы мама, которая привела ребёнка на детское занятие в кружок, вам не нужно скучать на скамеечке. Пока ребёнок занят, у вас есть время на себя. Потратьте его с пользой — отправляйтесь в зал для взрослых. Позитивные перемены не заставят себя ждать.