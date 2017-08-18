Ребров одержал первую победу с подопечными из Саудовской Аравии

Во 2-м туре саудовской Премьер-лиги клуб "Аль-Ахли" Сергея Реброва победил "Аль-Фат".
Об этом сообщает Depo.Сектор.
Победа стала дебютной для украинского наставника саудовской команды.
"Аль-Ахли" - "Аль-Фат" 4: 0
ALJ League | Round 2— AlAhli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) August 17, 2017
MATCH END
Al-Ahli 4:0 Al-Fateh#AHLIFC pic.twitter.com/XGS705V1oU
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Напомним, команда Реброва проиграла в первом официальном матче саудовской Премьер-лиги.