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Главная » Стиль жизни » Спорт » Ребров одержал первую победу с подопечными из Саудовской Аравии

Ребров одержал первую победу с подопечными из Саудовской Аравии

Ребров одержал первую победу с подопечными из Саудовской Аравии
Сергей Ребров / Фото: vidiscope.net

"Аль-Ахли" проиграла в первом официальном матче саудовской Премьер-лиги

18.08.17 40
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Во 2-м туре саудовской Премьер-лиги клуб "Аль-Ахли" Сергея Реброва победил "Аль-Фат".

Об этом сообщает Depo.Сектор.

Победа стала дебютной для украинского наставника саудовской команды.

"Аль-Ахли" - "Аль-Фат" 4: 0   

Напомним, команда Реброва проиграла в первом официальном матче саудовской Премьер-лиги.

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