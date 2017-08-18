Очередную легкоатлетку из РФ дисквалифицировали

Российская легкоатлетка Анна Пятых, выступающая в тройном прыжке, дисквалифицирована за допинг на четыре года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

Об этом сообщает ВВС.

Выянилось, что Пятых дважды нарушила антидопинговые правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций - в 2007-м и 2013 годах.

При этом срок дисквалификации Анны начался с 15 декабря прошлого года, когда спортсменка была временно отстранена от соревнований.

Кроме того, аннулируются ее результаты на чемпионате мира в Осаке и в период с 6 июля 2013 года по 15 декабря 2016 года. Пятых лишается всех титулов, наград, очков и призовых денег, заработанных в указанный период.

Интересно, что Пятых стала бронзовым призером чемпионата в Осаке только после того, как была дисквалифицирована спортсменка из Греции Хрисопия Деветци, также уличенная в применении допинга.

Напомним, украинскую легкоатлетку дисквалифицировали на 8 лет за допинг.