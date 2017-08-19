В память о жертвах теракта "Барселона" сыграет в специальных футболках

Каталонская "Барселона" сыграет матч первого тура Ла Лиги против "Бетиса" в специальных футболках в память о жертвах теракта.
Об этом сообщают спортивные СМИ со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.
Клуб уже получил специальное разрешение от Испанской федерации футбола разместить вместо фамилий сзади на футболках игроков надпись "Барселона", а спереди — хэштег "#Мы все - Барселона".
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Матч на стадионе "Камп Ноу" начнется с минуты молчания.
Футболисты также наденут траурные повязки, чтобы почтить память погибших.
Напомним, австралийка Монако спаслась трижды после терактов в Барселоне, Лондоне и Париже.