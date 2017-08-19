Для нашей команды эта игра уже ничего не решала

Двое хоккеистов сборной Украины признались в сдаче матча команде Южной Кореи на чемпионате мира 2017 года в дивизионе IA.

Об этом сообщает "Обозреватель".

У журналистов оказались расписки голкипера Эдуарда Захарченко и защитника Владимира Вариводы.

Согласно распискам, игроки обязались вернуть по 30 тыс. долларов, если не выполнят поставленную задачу, согласно которой наша команда не должна проиграть корейцам с разницей в две и более шайбы.

Напомним, игра состоялась 28 апреля и завершилась победой Южной Кореи со счетом 2:1 в серии буллитов. Для сборной Украины, которая к тому моменту уже вылетела во второй дивизион, эта встреча ничего не решала.