Двое хоккеистов сборной Украины признались в сдаче матча команде Южной Кореи на чемпионате мира 2017 года в дивизионе IA.
Об этом сообщает "Обозреватель".
У журналистов оказались расписки голкипера Эдуарда Захарченко и защитника Владимира Вариводы.
Согласно распискам, игроки обязались вернуть по 30 тыс. долларов, если не выполнят поставленную задачу, согласно которой наша команда не должна проиграть корейцам с разницей в две и более шайбы.
Напомним, игра состоялась 28 апреля и завершилась победой Южной Кореи со счетом 2:1 в серии буллитов. Для сборной Украины, которая к тому моменту уже вылетела во второй дивизион, эта встреча ничего не решала.