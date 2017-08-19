Министр спорта прокомментировал скандал с хоккейной сборной Украины

Свое мнение по данному вопросу он опубликовал в Facebook.

"По новости о том, что на чемпионате мира игроки сборной Украины "слили" свою последнюю игру с командой Южной Кореи. Жду подробной информации от Федерации хоккея Украины. Если это окажется правдой – буду требовать наказания по всем нормам спортивного права. Как бы обидно не было, мы не имеем права скрывать такие факты, а наоборот - показать пример борьбы с "договорняками", - отметил он.

Жданов напомнил, что в декабре 2015 года Украина подписала Конвенцию Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями, направленную на предотвращение, выявление и наказание, в частности, договорных матчей.

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"Конвенция призывает правительства принять меры, в том числе законодательные, для того, чтобы предотвращать конфликты интересов среди операторов спортивных пари и спортивных организаций; поощрять органы, регулирующие проведение спортивных пари, противодействовать мошенничеству; бороться против нелегальных спортивных пари. В свою очередь, спортивные организации и операторы должны принять и обеспечить применение строгих правил в сфере борьбы с коррупцией, а также пропорциональных санкций и дисциплинарных средств воздействия, которые будут применяться в случае их нарушения", - добавил он.

Напомним, сегодня СМИ сообщили, что украинские хоккеисты сдали матч корейцам на чемпионате мира.