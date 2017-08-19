ПСЖ покупает Мбаппе за 180 млн евро

Парижский футбольный клуб ПСЖ договорился о трансфере нападающего французского "Монако" Килиана Мбаппе за 180 млн евро.
С учетом включенных в соглашение бонусов стоимость трансфера может возрасти до 200 млн евро.
Об этом сообщает sportarena.
Презентация 18-летнего футболиста в ПСЖ состоится на следующей неделе.
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По информации Mundo Deportivo, контракт Мбаппе с французским клубом будет подписан на 5 лет с зарплатой 18 млн евро за сезон, что более чем в 2 раза превысит предложение мадридского "Реала" - 7 млн евро.
Таким образом, Килиан Мбаппе может стать вторым самым дорогим футболистом мира после Неймара, которого ПСЖ приобрел за 222 млн евро.