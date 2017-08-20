Украинец Гвоздик нокаутировал американца Бейкера

Украинский боксер Александр Гвоздик одержал очередную уверенную победу на профессиональном ринге.
В США украинец нокаутировал американца Крэйга Бейкера.
Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины на своей странице в Facebook.
Гвоздик сумел завершить поединок в шестом раунде. Украинец провел отличную атаку, которую завершил правым хуком в голову и отправил соперника в нокдаун. Бейкер сумел подняться, однако Гвоздик бросился добивать оппонента у канатов и вынудил рефери вмешаться, остановить бой и зафиксировать победу украинского боксера техническим нокаутом.
Напомним, Ломаченко будет биться с Ригондо 9 декабря.