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Главная » Стиль жизни » Спорт » Украинец Гвоздик нокаутировал американца Бейкера

Украинец Гвоздик нокаутировал американца Бейкера

Украинец Гвоздик нокаутировал американца Бейкера
Фото из открытых источников

Победа пришла в 6-м раунде

20.08.17 84
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Украинский боксер Александр Гвоздик одержал очередную уверенную победу на профессиональном ринге.

В США украинец нокаутировал американца Крэйга Бейкера.

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины на своей странице в Facebook.

Гвоздик сумел завершить поединок в шестом раунде. Украинец провел отличную атаку, которую завершил правым хуком в голову и отправил соперника в нокдаун. Бейкер сумел подняться, однако Гвоздик бросился добивать оппонента у канатов и вынудил рефери вмешаться, остановить бой и зафиксировать победу украинского боксера техническим нокаутом.

Напомним, Ломаченко будет биться с Ригондо 9 декабря.

 

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