Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Спорт » На Монблане погиб украинский альпинист

На Монблане погиб украинский альпинист

На Монблане погиб украинский альпинист
Иллюстративное фото

Из-за непогоды спасательная операция началась позже

20.08.17 42
000

Альпинист из Украины погиб во Франции во время восхождения на гору Монблан. 

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Le Figaro.

Он начал восхождение на гору в пятницу, 18 августа, однако его застигла буря. Около 22:00 по местному времени он подал спасателям сигнал о помощи.

Из-за непогоды они не смогли начать спасательную операцию сразу же. В субботу утром, когда буря утихла, вертолет спасателей обнаружил тело мужчины. Причиной смерти, вероятно, стало падение со скалы.

Напомним, украинка впервые покорила Эверест.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Украинские альпинисты в Северной Осетии попали под камнепадНедорого, но со вкусом. Где отдыхают лучшие топ-менеджеры УкраиныУ Эвереста обрушилась отвесная скала, альпинистам будет сложнее покорять вершину

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 35379
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 9130
  3. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 5349
  4. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 7751
  5. Роман с Херсоном. Как город стал последним рубежом обитаемого мира 4529
  6. Украина для норвежцев была страной бабушек, выпивших мужиков и медведей, — Арве Хансен 6638
  7. Принять других. Как создать инклюзивный класс в обычной школе 2927
  1. 18 августа 1941-го советская армия взорвала Днепрогэс, утопив десятки тысяч мирных жителей Запорожья 3228 / 6082
  2. Берег турецкий. Как за 20 лет Турция стала Меккой мирового туризма 1474 / 2317
  3. Помощники украинских народных депутатов исчезли вместе с деньгами 1313 / 1421
  4. В Запорожье представили первый украинский вертолет "Надія" 1246 / 1491
  5. Государство Шрёдингера. Страна — это то, за что стоит бороться и побеждать 1073 / 1145
  6. Живи сто лет. Еда и напитки, продлевающие жизнь 865 / 1000
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 714 / 830
  1. 18 августа 1941-го советская армия взорвала Днепрогэс, утопив десятки тысяч мирных жителей Запорожья 25 / 6082
  2. Государство Шрёдингера. Страна — это то, за что стоит бороться и побеждать 14 / 1145
  3. Живи сто лет. Еда и напитки, продлевающие жизнь 12 / 1000
  4. Берег турецкий. Как за 20 лет Турция стала Меккой мирового туризма 8 / 2317
  5. Помощники украинских народных депутатов исчезли вместе с деньгами 6 / 1421
  6. В Украине отмечают День пасечника 5 / 116
  7. Роман с Херсоном. Как город стал последним рубежом обитаемого мира 3 / 4529
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.