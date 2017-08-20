На Монблане погиб украинский альпинист

Альпинист из Украины погиб во Франции во время восхождения на гору Монблан.
Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Le Figaro.
Он начал восхождение на гору в пятницу, 18 августа, однако его застигла буря. Около 22:00 по местному времени он подал спасателям сигнал о помощи.
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Из-за непогоды они не смогли начать спасательную операцию сразу же. В субботу утром, когда буря утихла, вертолет спасателей обнаружил тело мужчины. Причиной смерти, вероятно, стало падение со скалы.
Напомним, украинка впервые покорила Эверест.