Колесников назвал поведение "Динамо" дешевым спектаклем

Вице-президент донецкого "Шахтера" Борис Колесников подверг критике действия киевского "Динамо", которое планирует отказаться от поездки в Мариуполь на матч седьмого тура украинской Премьер-лиги, мотивируя это тем, что команда не получила гарантий безопасности.

Об этом он заявил в эфире канала "Футбол 1".

Отметим, "динамовцы" уже проигнорировали матч составов U19 в приморском городе.

"Это дешевый спектакль. Если "Динамо" не поедет играть в Мариуполь - значит получит техническое поражение как следствие такого поведения. В Мариуполе недавно побывали "Карпаты", были все клубы. Все эти письма родителей и бесконечные обращения - это дешевый и циничный цирк.

Унижается украинский футбол и Украина в целом. Нам, видите ли, не хочется. Если не хочется, не играйте в футбол. Возьмите шахматы, домино, любой другой вид спорта и развивайте его. Городки - вообще мирный вид спорта. Что же вы делаете? Остальные 11 клубов должны смотреть, как "Динамо" будет выеживаться? Не будет такого. Или играйте, или получите техническое поражение", - сказал Колесников.

Напомним, ОБСЕ не должна обеспечивать безопасность матча "Динамо" в Мариуполе, – Хаг.