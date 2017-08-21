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Главная » Стиль жизни » Спорт » Легендарный Каспаров неудачно сыграл, вернувшись в шахматы после 12-летнего перерыва

Легендарный Каспаров неудачно сыграл, вернувшись в шахматы после 12-летнего перерыва

Легендарный Каспаров неудачно сыграл, вернувшись в шахматы после 12-летнего перерыва
Гарри Каспаров / Фото: AFP

Победителем турнира Grand Chess Tour  стал шахматист из Армении Левон Аронян

21.08.17 69
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Российский шахматист Гарри Каспаров, который участвовал в официальном профессиональном соревновании после перерыва в 12 лет, занял на турнире Grand Chess Tour восьмое место, набрав 16 очков в 36 партиях. Об этом сообщает официальный сайт турнира Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе.

Россиянин Непомнящий, которому Каспаров проиграл, занял четвертое место. Победителем турнира стал шахматист из Армении Левон Аронян, второе место поделили Хикару Накамура и Сергей Карякин, с которым Каспаров сыграл вничью.

Напомним, впервые Каспаров стал чемпионом мира по шахматам в 1985 году, завоевав звание самого молодого шахматиста, добивавшегося когда-либо этого титула. На момент победы в чемпионской игре против Анатолия Карпова ему было 22 года. До 1993 года Каспаров удерживал титул чемпиона мира по версии ФИДЕ. 

В 2005 году шахматист объявил о завершении спортивной карьеры и посвятил себя политической деятельности. В 2012 году он был избран в Координационный совет российской оппозиции. Спустя год Каспаров покинул Россию, опасаясь преследования со стороны властей.

За последние годы Каспаров лишь несколько раз участвовал в любительских турнирах.

В начале июля 2017 года стало известно о первом за много лет выступлении Каспарова на профессиональном турнире в Сент-Луисе.

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