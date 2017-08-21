У мужчин сменился владелец титула "первая ракетка мира"

Украинец Александр Долгополов поднялся в рейтинге на 8 позиций и теперь занимает 63-е место

Испанский теннисист Рафаэль Надаль впервые за три года вернул себе звание первой ракетки мира, возглавив рейтинг ATP. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Надаль дошел до 1/4 финала турнира в Цинциннати, но британец Энди Маррей вообще пропускал эти соревнования, что и стоило ему лидерства в рейтинге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина провалилась в Цинциннати

При этом вторая ракетка мира Маррей всего на пять очков опережает Роджера Федерера, который также на прошлой неделе не играл из-за травмы.

Надаль в четвертый раз в карьере стал первой ракеткой мира и проводит 142-ю неделю в этом статусе.

Украинец Александр Долгополов поднялся в рейтинге на 8 позиций и теперь занимает 63-е место. На две строчки улучшил свое расположение и Сергей Стаховский, который теперь является 97-м в рейтинге. У еще одного украинца Ильи Марченко 162-е место.