"Динамо" не поедет в Мариуполь и намерен оспаривать техническое поражение в суде

Киевский футбольный клуб не поедет на матч против "Мариуполя". Об этом заявил вице-президент "Динамо" Андрей Мадзяновский передают Подробности.

Мадзяновский пообещал обратиться в Международный спортивный суд в случае технического поражения.

"Поедет ли основной состав на матч против "Мариуполя"? При таких условиях, которые сложились на сегодняшний день, и тех обстоятельствах, конечно – нет", – заявил вице-президент клуба.

Мадзяновский уверен, что закон стоит на стороне "Динамо", и говорит о том, что Федерация футбола Украины и премьер-лига в своей деятельности обязаны соблюдать регламентные нормы ФИФА, УЕФА. А регламент безопасности ФИФА говорит о том, что уровень опасности или безопасности проведения каждого матча на территориях с высокой степенью риска определяется эксклюзивно специальными службами и правоохранительными органами каждой страны.

"В нашем случае в Украине таких органов три: Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и Управления государственной охраны. Все три упомянутые мной структуры дали в адрес "Динамо" и в адрес Федерации футбола отрицательные ответы о том, что матчи в городе Мариуполе, к сожалению, на данный момент проводить невозможно", – сказал Мадзяновский.

Вице-президент "Динамо" считает, что последствием отказа клуба играть в Мариуполе станет зачисление команде технического поражения.

"Но это нас не пугает. Почему? Потому что у нас есть уверенность в том, что наши действия основываются исключительно на законе. И мы используем весь арсенал правовых юридических мер для подтверждения своей правоты. А именно - внесение апелляционной жалобы, если примут незаконное решение, и в конце концов мы вынуждены будем обратиться в Международный спортивный суд, где наши аргументы учтут и примут законное решение", – сказал Мадзяновский.

Напомним, матч чемпионата Украины "Мариуполь" – "Динамо" должен состояться в воскресенье, 27 августа. Начало – в 17:00.