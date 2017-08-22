Верняев завоевал золотую медаль в многоборье на Универсиаде

Еще один украинец - Евгений Юденков - стал шестым

Украинский гимнаст Олег Верняев занял первое место в многоборье на Универсиаде-2017 в Тайбэе. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Обладатель "серебра" и "золота" Олимпийских игр в Рио оказался недосягаемым для своих соперников по итогам выступления на студенческих Играх, завоевав третье "золото" для сборной Украины.

Верняев завершил выступления с результатом 88.300 балла, оставив позади японца Того Нономуру (86.050) и его соотечественника Ватару Танигаву (85.700).

Еще один украинец Евгений Юденков стал 6-м, набрав в многоборье 85.525 балла.

Напомним, 20 августа украинские гимнасты завоевали "серебро" в командных соревнованиях в Тайбэе, уступив "золото" японцам.

Всемирная Универсиада будет длиться до 30 августа.