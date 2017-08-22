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Главная » Стиль жизни » Спорт » В Мариуполе будут проходить футбольные матчи, - исполком ФФУ
В Мариуполе будут проходить футбольные матчи, - исполком ФФУ
Стадион "Ильичевец" / Фото: Ильичевец

В Мариуполе будут проходить футбольные матчи, - исполком ФФУ

Все команды должны находиться в равных условиях

22.08.17 83
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Футбольные матчи чемпионата и Кубка Украины сезона 2017/2018 годов будут проходить в городе Мариуполь. Такое решение принял во вторник, 2 августа, в Киеве исполком Федерации футбола Украины, сообщает Укринформ.

Члены исполкома поддержали предварительное решение комитета по вопросам стадионов и безопасности ФФУ. Из 30-ти присутствующих с правом голоса "за" проголосовали 28, "против" - 2.

"Важно придерживаться спортивного принципа, чтобы все команды находились в равных условиях. Федерация сделает все от нее зависящее, чтобы в Мариуполе был праздник, на футбольном поле встречались хорошие команды. Убежден, правоохранительные органы также приложат максимум усилий, продемонстрируют профессионализм и обеспечат безопасность", - заявил президент федерации Андрей Павелко.

 Напомним, 27 августа должен состоятся матч чемпионата Украины "Мариуполь" – "Динамо". Вице-президент киевского футбольного клуба заявил, что "Динамо" не поедет в Мариуполь из-за высокой террористической угрозы.

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