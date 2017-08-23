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Главная » Стиль жизни » Спорт » Определились первые пять участников группового этапа Лиги чемпионов

Определились первые пять участников группового этапа Лиги чемпионов

Определились первые пять участников группового этапа Лиги чемпионов
Клуб "Севилья" / Фото: uefa.com

Другие пять команд стали участниками Лиги Европы

23.08.17 12
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По итогам первых ответных матчей раунда плей-офф в групповой этап Лиги чемпионов сезона 2017/18 пробились "Марибор", "Наполи", "Олимпиакос", "Севилья" и "Селтик". Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Клубы "Астана", "Истанбул Башакшехир", "Ницца", "Риека" и "Хапоэль" из Беэр-Шевы попали в основную сетку Лиги Европы.

Неаполитанский клуб после домашней победы над "Ниццей" со счетом 2:0 одержал аналогичную победу на выезде – 2:0. "Севилья" с общим счетом 4:3 прошла турецкий "Истанбул Башакшехир".

Также участниками группового этапа ЛЧ стали "Олимпиакос", прошедший "Риеку" (2:1, 1:0), и "Марибор", одолевший "Хапоэль" из Беэр-Шевы (2:1, 1:0) благодаря выездному голу.

"Астана" в ответном матче на своем поле обыграла "Селтик" со счетом 4:3. В первом казахстанскмй клуб проиграл 0:5.

Напомним, участники Лиги чемпионов сезона 2017/18 получат в общей сложности более 1,3 млрд евро. 

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