Верняев завоевал еще две медали на всемирной Универсиаде

Украинец выиграл серебро в упражнении на коне и бронзу на кольцах

Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал еще две медали на Универсиаде, которая проходит в Тайбэе. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

23-летний гимнаст выиграл "серебро" в упражнениях на коне, набрав 15.033 балла, а также занял третье место в упражнениях на кольцах (14.800 балла).

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Напомним, ранее Верняев стал чемпионом Универсиады в многоборье, а также добыл "серебро" в составе сборной в командных соревнованиях. Таким образом, всего на его счету четыре медали на главных студенческих соревнованиях.