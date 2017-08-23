Украинец сыграет за сборную Конго по футболу

Защитник донецкого футбольного клуба "Олимпик" Владис-Эммерсон Илой-Айет получил вызов в национальную сборную Конго.
Соответствующее письмо с приглашением от Федерации футбола Конго поступило в офис футбольного клуба, сообщает Newsone.
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Футболист должен помочь Конго в матчах квалификации к чемпионату мира-2018 против сборной Ганы, которые пройдут 1 и 5 сентября.
Отметим, Эммерсон родился в Одессе в семье украинки и конголезца. Ранее вызывался в юношескую и молодежную сборную Украины.
Напомним, "Динамо" не поедет в Мариуполь и намерено оспаривать техническое поражение в суде.