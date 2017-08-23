Футболист Уэйн Руни заявил о том, что заканчивает выступления в сборной Англии.
На своем официальном сайте, на который ссылаются мировые спортивные СМИ, 31-летний форвард признался, что на этой неделе в национальную команду его позвал наставник сборной страны Гарет Саутгейт.
Руни заявил, что ценит эту возможность, но уже долго и упорно думал над решением завершить карьеру в сборной, что поможет ему сосредоточиться на клубной карьере.
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"Это сложное решение. Я обсудил его с семьей, менеджером "Эвертона" (клуб, за который сейчас выступает Руни. Ред.) и близкими людьми. Выступления за сборную были особенными для меня, но пришло время уходить", - отметил нападающий.
Напомним, Колесников назвал поведение "Динамо" дешевым спектаклем.