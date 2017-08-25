Наша штангистка выиграла золотую медаль Универсиады

Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха пополнила копилку сборной Украины седьмым "золотом" XXIX Всемирной летней Универсиады в Тайбэе (Тайвань). Об этом сообщает Укринформ.
В шестой день соревнований штангистов Деха заняла первое место в весовой категории до 90 кг, установив рекорды Универсиады в рывке (111 кг), толчке (135 кг) и сумме (246 кг).
"Серебро" досталось россиянке Диане Мстиевой – 242 кг (110+132), "бронзу" выиграла хозяйка студенческих Игр-2017 Ло Инь Юань – 235 кг (105 + 130).
В активе сборной Украины уже 20 медалей – 7 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых.
Всемирная Универсиада пройдет до 30 августа.