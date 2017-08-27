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Главная » Стиль жизни » Спорт » Видео Лучший боец современности, потанцевав, уходит из бокса

Видео Лучший боец современности, потанцевав, уходит из бокса

<span class="label red">Видео</span> Лучший боец современности, потанцевав, уходит из бокса
Фото из открытых источников

Флойд Мейвезер заявил о завершении карьеры

27.08.17 323
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Боксер Флойд Мейвезер заявил о завершении карьеры. Американец заявил об этом после победы над ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором, дебютировавшим в боксе. 

"Сегодня был мой последний бой. Я выбрал себе подходящего партнера, чтобы потанцевать, — сообщил спортсмен. 

Отметим, Мейвезер  победил Макрегора в 10-м раунде техническим нокаутом. Бой проходил в Лас-Вегасе. Вот как это было.

Напомним, на счету Мейвезера 50 побед при полном отсутствии проигрышей.

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