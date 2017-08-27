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Главная » Стиль жизни » Спорт » "Динамо" готово сыграть в Мариуполе
Ситуация в Донбассе

"Динамо" готово сыграть в Мариуполе

"Динамо" готово сыграть в Мариуполе
Президент ФК "Динамо" Игорь Суркис / Фото: UA-Football

Но не сегодня

27.08.17 76
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Киевское "Динамо" готово сыграть в Мариуполе "сразу после нормализации оперативной обстановки на Мариупольском направлении".

Об этом говорится в официальном заявлении киевского "Динамо".

"Динамо Киев в очередной раз официально заявляет о готовности сыграть календарный матч 7-го тура УПЛ с ФК Мариуполь именно в городе Мариуполе", — говорится в заявлении.

"Это произойдет сразу после нормализации оперативной обстановки на Мариупольском (Приморском) направлении и предоставление текущих оперативных писем от органов СБУ и ГУНП принятия ими всех возможных мер для обеспечения безопасности пребывания и передвижения игроков и персонала ФК Динамо, обеспечения безопасного прибытия и пребывания болельщиков клуба в городе Мариуполь. При условии выполнения вышеуказанных требований, просим учесть нашу позицию по этому вопросу и назначить новую дату календарного матча в городе Мариуполь", - отметили в футбольном клубе.

Это заявление была направлено президенту ФФУ Андрею Павелко, президенту УПЛ Владимиру Генинсону, а также руководству УПЛ.

Отметим, что игра между "Мариуполем" и "Динамо" была назначена на сегодня, 27 августа, однако "Динамо" на матч не приехало.

Напомним, Колесников назвал поведение "Динамо" дешевым спектаклем.

 

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