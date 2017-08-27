"Динамо" готово сыграть в Мариуполе

Об этом говорится в официальном заявлении киевского "Динамо".

"Динамо Киев в очередной раз официально заявляет о готовности сыграть календарный матч 7-го тура УПЛ с ФК Мариуполь именно в городе Мариуполе", — говорится в заявлении.

"Это произойдет сразу после нормализации оперативной обстановки на Мариупольском (Приморском) направлении и предоставление текущих оперативных писем от органов СБУ и ГУНП принятия ими всех возможных мер для обеспечения безопасности пребывания и передвижения игроков и персонала ФК Динамо, обеспечения безопасного прибытия и пребывания болельщиков клуба в городе Мариуполь. При условии выполнения вышеуказанных требований, просим учесть нашу позицию по этому вопросу и назначить новую дату календарного матча в городе Мариуполь", - отметили в футбольном клубе.

Это заявление была направлено президенту ФФУ Андрею Павелко, президенту УПЛ Владимиру Генинсону, а также руководству УПЛ.

Отметим, что игра между "Мариуполем" и "Динамо" была назначена на сегодня, 27 августа, однако "Динамо" на матч не приехало.

Напомним, Колесников назвал поведение "Динамо" дешевым спектаклем.