Игорь Суркис отказался "прыгать с моста"

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал вероятное наказание киевского клуба в виде технического поражения (0:3) за невыезд в Мариуполь на матч Премьер-лиги в минувшие выходные.

Он заявил о нескольких вариантах разрешения ситуации, сообщает Динамомания.

Первый - перенос поединка в Киев, второй - сыграть 2 декабря в Мариуполе, если прекратятся обстрелы. Третий - два матча на нейтральном поле, а если приазовский клуб попадет в топ-шестерку по итогам двух кругов чемпионата - провести все четыре матча на нейтральном поле.

"Почему поднята такая истерия? Команда не является - ей засчитывают техническое поражение. Вопросов нет. Но они же знают заранее, что проиграют все суды, которые будут независимыми, а не в нашей Федерации футбола, выполняющей что-то "под козырек", - добавил Суркис.

Президент "Динамо" отметил, что не уверен по поводу безопасности в Мариуполе для игроков, поэтому туда может не ехать и "Шахтер". Функционер не согласен с аргументом, что столичный клуб должен отправляться в прифронтовой город, потому что туда едут остальные участники первенства.



"Если мы станем на мосту, и десять человек скажут, что они хотят прыгнуть, а я скажу, что не хочу, то я тогда, получается, трус? Есть же разумные вещи. Неужели футбольный матч стоит таких рисков? Давайте мы прекратим политику вокруг футбола", - призвал Суркис.

Напомним, Ярмоленко улетел в Дортмунд.