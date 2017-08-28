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Главная » Стиль жизни » Спорт » Ярмоленко официально стал игроком "Боруссии"

Ярмоленко официально стал игроком "Боруссии"

Ярмоленко официально стал игроком "Боруссии"

Бывший капитан "Динамо" будет играть под 9-м номером

28.08.17 25
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Уже экс-лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко подписал с дортмундской "Боруссией" контракт сроком на четыре ближайших сезона.

Об этом сообщают европейские спортивные СМИ со ссылкой на официальный сайт "Боруссии".

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако ранее немецкие СМИ писали, что трансфер украинского футболиста обойдется клубу в 25 миллионов евро.

Киевский клуб на своем официальном сайте подтвердило трансфер 27-летнего игрока и пожелало ему удачи в дальнейшей карьере.

В новой команде Ярмоленко будет выступать под девятым номером. Конкурировать за место в составе Андрей будет с Кристианом Пулишичем и Максимилианом Филиппом.

Напомним, за "Динамо" Ярмоленко выступал на протяжении последних девяти лет. 

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