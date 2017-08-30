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Главная » Стиль жизни » Спорт » Видео Польский пловец первым в мире переплыл Балтийское море

Видео Польский пловец первым в мире переплыл Балтийское море

<span class="label red">Видео</span> Польский пловец первым в мире переплыл Балтийское море
Себастьян Карась / Фото: Swim.by

100 км Себастьян Карась преодолел за 28 часов 30 минут

30.08.17 17
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Польский 26-летний пловец Себастьян Карась первым в истории переплыл Балтийское море. Он преодолел почти 100 км с пляжа польского города Колобжег до датского острова Борнхольм за 28 часов и 30 минут, сообщает Укринформ.

Пловец стартовал с польского побережья в понедельник в 20:09 (по киевскому времени), а приплыл на Борнхольм в среду в 00:30.

Во время установления рекорда поляка сопровождала спасательная группа на катере. Впрочем, он не мог контактировать с ней. Ежечасно ему с помощью палки передавалась еда.

Наибольшей проблемой пловца при установлении рекорда была низкая температура воды в море.

Карась является профессиональным пловцом. В 2015 году он установил рекорд Польши, переплыв 41-километровый канал Ла-Манш за 8 часов и 48 минут. В августе 2016 году он уже пробовал переплыть Балтийское море из Колобжега в Борнхольм, но после преодоления 30-ти километров пловец отменил заплыв в связи с большими волнами и признаками морской болезни.

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