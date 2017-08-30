На матче Украина - Турция будут повышенные меры безопасности

Уровень контроля доступа на стадион "Металлист" 2 сентября перед матчем отборочного турнира ЧМ-2018 Украина - Турция будет повышенным.

Такие меры связаны с тем, что в августе 2016 года Служба безопасности Украины установила на территории Харьковской области уровень террористической угрозы "желтый" (вероятна угроза), что предусматривает усиление охраны и пропускного режима на потенциальных объектах террористических посягательств.

Также ФФУ получила письмо от Национальной полиции с просьбой принять дополнительные меры безопасности во время проведения матча.

В Федерации отметили, что матч начнется в 21:45, при этом на стадион можно будет попасть, начиная с 19:00. Принимая во внимание дополнительную процедуру контроля, ФФУ просит болельщиков прийти на стадион, по возможности, заранее, поскольку ответственные службы стадиона будут проводить сверку Ф.И.О. на билете с документами, удостоверяющими личность обладателя билета, сообщает пресс-служба ФФУ.

Напомним, виновным в подрыве автобуса "Боруссии" признали россиянина.