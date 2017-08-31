Четвертой страной, которая примет участие в чемпионате мира по футболу, стала Япония

Японцы это делают уже шестой раз подряд

Сегодня, 31 августа, национальная сборная Японии обыграла команду Австралии со счетом 2:0 и пробилась в финальную стадию чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

Об этом сообщает официальный Twitter ФИФА.

На 41 минуте минуте встречи отличился Такума Асано, а во втором тайме, за восемь минут до финального свистка Йосуки Идегуши увеличил счет.

Сборная Японии будет принимать участие в финальной стадии чемпионатов мира уже в шестой раз подряд.

Напомним, что на ЧМ-2018 уже отобрались сборная России (как представитель страны-организатора мирового первенства - ред.), сборные Бразилии и Ирана.