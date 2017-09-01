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Главная » Стиль жизни » Спорт » Луческу предпочел бы не играть против Украины

Луческу предпочел бы не играть против Украины

Луческу предпочел бы не играть против Украины
Фото: football.ua

Экс - тренеру "Шахтера" приятно, что восемь его бывших сейчас в сборной

01.09.17 29
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Перед отборочным поединком на ЧМ-2018 Украина - Турция, который состоится в Харькове 2 сентября, главный тренер наших соперников Мирча Луческу рассказал о сильных сторонах футбольной сборной Украины и о том, как будет ей противостоять.

Об этом передает портал Sportarena со ссылкой на итальянскую La Gazzetta dello Sport.

Бывший тренер "Шахтера" заявил, что предпочел бы не играть против Украины.

"Но мне приятно, что восемь моих игроков из "Шахтера" сейчас в сборной. Я заложил фундамент, я вижу в этой команде свой стиль игры. Когда я приехал в Украину, тут все играли с либеро и использовали персональную опеку. Постепенно мой "Шахтер" стал примером для всех: яркий, атакующий, эффективный. У нас было много бразильцев, но мы прививали местным молодым игрокам такой же менталитет. Это принесло большую пользу украинскому футболу", - заявил Луческу.

"Шевченко грамотно поступил, когда решил ничего не менять. Украина в нашей группе - первая по владению мячом, у них есть хорошая молодежь, игроки сильны физически. К тому же большинство из них давно играют вместе, и это плюс. Турция ответит техникой, умением сражаться до последнего и опытом. Я вызвал людей, для которых это последняя возможность сыграть за сборную на международном турнире", - подытожил Луческу.

Напомним, что в день матча в Харькове будет действовать "желтый" уровень террористической угрозы.

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