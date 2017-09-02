В финале наш боксер уверенно победил Абильхана Аманкула из Казахстана

В немецком Гамбурге завершается чемпионат мира по боксу. Украинец Александр Хижняк завоевал "золото" в весовой категории до 75 кг, победив в финале Абильхана Аманкула из Казахстана. Об этом сообщает Укринформ.

Александр Хижняк в течение всего боя имел заметное преимущество и в итоге все пять судей отдали ему победу - 5:0.

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Напомним, в этом году 22-летний Александр Хижняк уже победил на чемпионате Европы. Хижняк единственный из украинских боксеров, завоевавший на ЧМ в Гамбурге медаль.