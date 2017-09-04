Бельгийцы гарантировали себе поездку в Россию

Определилась первая европейская команда, которая отправится на ЧМ-2018

Бельгия стала пятой командой после Бразилии, Ирана, Мексики и Японии, которая гарантировала себе путевку в финальную стадию чемпионата мира-2018 по футболу.

Бельгийцы в 8-м туре отборочного турнира обыграли в гостях Грецию (1:2) и досрочно заняли первое место в группе H.

Так, Бельгия набрала в своей группе 22 очка. У Боснии и Герцеговины - 14, Греции - 13, Кипра - 10, Эстонии - 8, Гибралтара - 0.

Напомним, Луческу предпочел бы не играть против Украины.