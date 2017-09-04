"Динамо" определилось с составом на групповой этап Лиги Европы

Киевское "Динамо" направило в УЕФА заявку игроков на участие в групповом этапе Лиги Европы УЕФА 2017/2018 гг.
Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".
Заявка выглядит следующим образом:
Вратари: 1. Георгий Бущан 35. Максим Коваль 72. Артур Рудько
Защитники: 4. Александар Пантич (Сербия) 9. Николай Морозюк 23. Йосип Пиварич (Хорватия) 24. Домагой Вида (Хорватия) 26. Никита Бурда 34. Евгений Хачериди 44. Тамаш Кадар (Венгрия) 94. Томаш Кендзёра (Польша)
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Полузащитники: 16. Сергей Сидорчук 17. Сергей Рыбалка 18. Никита Корзун (Беларусь) 19. Денис Гармаш 20. Олег Гусев 25. Дерлис Гонсалес (Парагвай) 29. Виталий Буяльский 48. Богдан Леднев
Нападающие: 11. Жуниор Мораэс (Бразилия) 22. Артем Кравец 70. Дьемерси Мбокани (ДР Конго)
Напомним, Ярмоленко официально стал игроком "Боруссии".