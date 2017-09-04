Футбольный матч Киргизия-Мьянма отменен из-за террористической угрозы

Из-за возможного теракта отменен футбольный матч Киргизия-Мьянма, ранее намеченный на 5 сентября в Бишкеке.
Матч сборных двух стран является отборочным в рамках Кубка Азии.
Об этом решении властей страны заявила пресс-служба Федерации футбола Киргизии.
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При этом Киргизия предложила перенести время и места предстоящей встречи двух сборных.
Футболисты Мьянмы уже находятся в Бишкеке и провели несколько тренировок.
Напомним, что последние события в Мьянме, где мусульмане подвергаются преследованиям со стороны властей, стали поводом для протестов.