Свитолина не смогла пробиться в четвертьфинал US Open

Первая ракетка Украины и четвертая ракетка мира харьковчанка Элина Свитолина досрочно покинула последний в теннисном сезоне турнире серии "Большого Шлема" - Открытый чемпионат США US-Open в Нью-Йорке (общий призовой фонд $50,4 миллиона).
Об этом сообщает официальный сайт WTA.
В поединке четвертого круга в ночь на вторник, 5 сентября, Элина Свитолина за 2 часа 3 минуты потерпела поражение от американки Мэдисон Кейз 1:2 - (6:7, 6:1, 4:6).
Соперницей Мэдисон Кейз в четвертьфинале US-Open будет эстонка Кайя Канепи, которая в свою очередь обыграла россиянку Дарью Касаткину - 2:0 (6:4, 6:4).
Напомним, Свитолина провалилась в Цинциннати.