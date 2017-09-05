ЧМ-2018: исландцы разгромили наших футболистов

Сегодня, 5 сентября, в Рейкьявике состоялся матч отборочного цикла чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Исландии принимала команду Украины.
Игра закончилась со счетом 2:0.
Эта игра могла стать ключевой для Украины в рамках всего отборочного цикла. Перед матчем у нашей сборной в турнирной таблице было 14 очков. Команда на 2 балла отставала от сборной Хорватии, но опережала команды Исландии (13) и Турции (11).
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Голы забили:
На 47-й минуте Гильфи Сигурдссон поразил ворота украинцев – 1:0.
На 66-й минуте Гильфи Сигурдссон "оформил дубль" – 2:0.
Таким образом, сборная Украины вновь откатилась вниз в турнирной таблице Группы І.
В параллельных матчах команда Турции обыграла сборную Хорватии (1:0), а Косово на своем поле проиграло Финляндии (0:1).
Группа І:
Хорватия - 16
Исландия - 16
Украина - 14
Турция - 14
Финляндия - 7
Косово - 1