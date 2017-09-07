Испанцы повторили рекорд американцев 14-летней давности

Представители Испании Рафаэль Надаль и Гарбинье Мугуруса возглавят мужской и женский мировые теннисные рейтинги соответственно.

Об этом сообщается на официальной странице Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в твиттере, на которую ссылаются мровые спортивные СМИ.

Надаль сохранит первую строчку в рейтинге ATP. На проходящем в Нью-Йорке Открытом чемпионате США первой ракетке мира ему предстоит сыграть в полуфинале с представителем Аргентины Хуаном Мартином Дель Потро.

Рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) возглавит также представительница Испании Мугуруса. На US Open спортсменка закончила выступление на турнире на стадии четвертого круга.

Отметим, 14 лет назад лидерство было за американцами Андре Агасси и Сереной Уильямс.

Напомним, Свитолина не смогла пробиться в четвертьфинал US Open.