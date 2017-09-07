Викинги с мячом. Чем исландцы принципиально отличаются от украинцев

Журналист Фокуса провела 10 часов в небе с ультрас, посмотрела футбольный матч Исландия — Украина в местном пабе, познакомилась с исландскими украинцами и попробовала разобраться, чем исландцы принципиально отличаются от украинцев

За час до начала футбольного матча Исландия — Украина Рагнар говорит мне на идеальном украинском: "Если честно, у меня дилемма. Я не знаю, за кого болеть: за украинцев или за исландцев". Мы сидим с ним в одном из пабов Рейкьявика, за окном стабильно серая погода и лёгкий ветер.

28-летний парень одет в чёрную вышиванку, но при этом честно признаётся, что не знает, кто он теперь — украинец или исландец. Рагнар живёт в Исландии половину своей жизни, но первую половину он провёл в Украине. Родился в Одессе, выучился в Черновцах. Закончив вуз, принял решение уехать в Рейкьявик. Его уверенность и ответы на мои вопросы дают основания полагать, что об этом решении он ни разу не пожалел.

— Решение об эмиграции далось мне очень легко. Здесь есть то, чего нет в Украине, — уважение друг к другу и ощущение дистанции. Тут не переступают частную территорию других людей. Сейчас Исландия — мой дом. Здесь я местный. Тут есть кафе, где я люблю пить кофе, магазины, где покупаю выпечку. Украина — это уже лишь история. Хотя я периодически бываю там и гражданство у меня украинское. Но сотрудничать с украинским посольством фактически невозможно. Я привык к исландскому автоматизированному комфорту в институциях, и украинская бюрократия, конечно, повергает в шок.

Своё дороже

Исландия — страна небольшая, в ней проживает немногим более 330 тыс. человек, в том числе 335 украинцев. Нелегалов тут практически нет — во всяком случае Рагнар не знает ни одного такого. А даже если и есть, то они точно не смогут никуда устроиться работать. Оформить разрешение на работу и вид на жительство нашим гражданам в стране льдов довольно сложно. Надо быть действительно уникальным специалистом, в услугах которого нуждаются скандинавы. Либо же приехать к родственникам.

За забором. Те, кому не хватило билетов, всё равно смотрят матч

Получить гражданство можно, прожив семь лет в стране и приобретя постоянное место жительства. Как и многие европейцы, исландцы делят эмигрантов по одному простому признаку: языку, на котором ты с ними общаешься. Они все свободно владеют английским и всегда с удовольствием тебе во многом помогут.

Но по-настоящему своим можно стать, лишь выучив исландский язык.

— Если вы обращаетесь к Исландии на английском языке, она и воспримет вас как временного жителя, если же на исландском, то — как своего, — резюмирует Рагнар.

Жители Исландии — люди не столько азартные, сколько патриотичные. Если исландцы принимают участие в каких-либо соревнованиях, то поддерживать их будет вся страна, если кто-то из исландцев участвует в создании какого-то фильма, то эту картину обязательно посмотрит вся страна. Даже в супермаркете при выборе между голландскими помидорами и исландскими, которые в два раза дороже, исландцы выберут собственный продукт.

Исландия — одна из наиболее дорогих стран для проживания.

— Если работать на 100%, то тебе хватит на всё. Можно трудиться на нескольких работах, здесь такое часто практикуют. Но, конечно, в режиме рабочего дня. Средняя зарплата в Исландии — около $2,5 тыс., этих денег вполне достаточно для жизни. Хватит, чтобы арендовать комнату, есть, одеваться, ходить в бассейн и в кино, — говорит Рагнар.

Диаспора в Исландии. После окончания института в Черновцах Рагнар не раздумывая уехал в Исландию

Пока мы общаемся с Рагнаром, я обращаю внимание на двух молодых людей с украинской атрибутикой. Выясняется, что это украинцы, которые уже много лет живут в Канаде. По Исландии парни путешествовали, а когда узнали о матче сборной Украины против Исландии, очень хотели купить билеты. Но не смогли.

Это неудивительно: все билеты на поединок Исландия — Украина были раскуплены за несколько часов после начала продажи. 15-тысячный стадион был заполнен до отказа. На матч приехали 700 украинских болельщиков, среди них — 200 участников фан-движения "Вірні збірній", инициатором которой выступает "Перша приватна броварня".

Человеческий фактор

К этому моменту начинается матч. Исландцы в пабе смотрят его очень сдержанно. Они не кричат, не дают советов футболистам. Складывается впечатление, что они берегут эмоции для гола. Так и выходит. Даже в критических моментах скандинавы выдают эмоции минимально.

Бармен родом из Рейкьявика говорит мне, что после Евро-2016 футбол смотрят абсолютно все исландцы. Самые активные, конечно, на стадионе. Остальные в основном дома. Даже для местных пабы — это довольно дорого.

— Мы любим свою сборную не за что-то, а потому что они свои, — говорит мне бармен, наливая пиво исландцу лет сорока.

Тот рассказывает мне, что видел фан-марш "Вірні збірній", его впечатлили активные и "очень эмоциональные" украинцы с флагами и в национальной одежде. Он такое приветствует. Я спрашиваю у него про футбольных хулиганов. Его ответ прост:

— Конечно, у нас есть футбольные хулиганы. Но они точно не такие эмоциональные, как ваши. Наши не будут лезть в драку до последнего.

Украинские эмигранты. Николай и Павел уехали в Канаду, когда им было по 10 лет, но за играми сборной следят до сих пор

Я рассказываю ему, что сюда мы летели пять часов на рейсе с украинскими ультрас. И столько же будем лететь назад. Несмотря на всю эмоциональность и горячий нрав парней, песни и танцы на борту самолёта, драк не было. Исландец улыбается и говорит, что "эмоции ваших парней будут напрямую зависеть от результатов игры".

Убедившись, что наиболее активные исландцы сейчас на стадионе, я решаю второй тайм смотреть именно там. Выйдя на улицу, понимаю, что бармен не соврал. На улице нет никого кроме иностранцев. Все исландцы сидят у телевизоров и смотрят футбол.

Интересный момент: многие люди смотрят футбол не на стадионе, а за его решёткой. Кому-то не хватило денег (хотя по местным меркам билет недорогой, 45 евро), большинство банально не успели купить билеты. Этих парней не смущает ни дождь, ни решётка.

Стоя напротив сектора сине-жёлтых и видя, как болеют наши трибуны, перекрикивая многотысячные трибуны скандинавов, я сообщаю окружающим, что я из Украины. Исландцы уже в который раз мне улыбаются и говорят, что им очень нравится эта игра. Не только потому, что они выигрывают, но и потому, что им по душе атмосфера, которую задают наши фанаты. "В вас много жизни и энергии", — искренне заявляет мне скандинав и удивляется, почему на наших трибунах так много людей.

Я рассказываю ему про фан-движение "Вірні збірній", про украинских эмигрантов, которые прилетают на матч, про то, что многие за свой счёт покупают билеты и летят поддерживать сборную, про украинских ультрас, которые делают многое для того, чтобы команда была настроена на победу. "Мы любим свою команду даже в проигрыши", — резюмирует он. "Мы тоже", — думаю про себя я.

Исландский паб. Исландцы очень аккуратно демонстрируют эмоции

Возвращаясь в Украину и наблюдая за лунным пейзажем Исландии, начинаешь невольно проводить параллели. Как много нашей стране надо сделать на уровне государственного управления, экономики, автоматизации, как много надо предпринять, чтобы из страны интеллект не уходил, а возвращался. Как многому надо поучиться у Исландии...

А потом садишься поздней ночью в самолёт и слышишь фразу ребят из ультрас: "Пацаны, те, кто самые невменяемые, садитесь назад, давайте дадим людям нормально поспать". И понимаешь, что при всех украинских недостатках человеческий фактор — наше главное преимущество. И часто последний весомый повод, чтобы остаться.

Фото: Дарья Тарасова